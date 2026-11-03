Sigue temblando en Tolima: el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Chaparral horas después del fuerte temblor de 5,6
El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo de consideración en el municipio de Chaparral en el departamento del Tolima, este martes, horas después del fuerte temblor de 5,6.
El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su cuenta oficial de X.
Según el boletín actualizado, el nuevo evento ocurrió a las 8:16 de la mañana, tuvo una magnitud de 3,1 y fue localizado en Chaparral, Tolima, con una profundidad superficial.
Este nuevo temblor se presenta después del fuerte sismo de magnitud 5,6 que sacudió al país a las 4:13 de la madrugada de este martes y que también tuvo como epicentro a Chaparral.
El movimiento fue superficial, con una profundidad aproximada de 19 kilómetros, y se sintió en diferentes regiones de Colombia.
De acuerdo con Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del SGC, durante las primeras horas posteriores al evento principal se registraron cinco réplicas, con magnitudes entre 2,1 y 3,5.
La funcionaria explicó que el Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden generar este tipo de movimientos.
Por ahora, el organismo científico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y continúa actualizando los reportes sobre los movimientos registrados. Cabe recordar que no es posible predecir cuándo ocurrirá un nuevo temblor ni establecer con anticipación su magnitud.