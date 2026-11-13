Tras amenaza de Trump, Claudia Sheinbaum dice que ya "no hay ninguna caravana" de migrantes hacia EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que actualmente no hay caravanas de migrantes en tránsito a Estados Unidos, un día después de que Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles a México si no frenaba a los migrantes.

El pasado fin de semana, un grupo de unos 1.000 migrantes centroamericanos llegó a México y arrancó su caminata el martes por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Otra, de unos 100, fue dispersada por las autoridades apenas entró a México.

"Podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte", dijo la mandataria.

"Se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando", aseguró Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria.

Según la mandataria mexicana, el nuevo grupo de migrantes que intenta organizarse ya está siendo atendido por las autoridades, además, aseguró que ninguno de estos colectivos logra pasar siquiera de Chiapas y Oaxaca.

Según Sheinbaum, ya suman 24 las caravanas que han sido desintegradas antes de llegar a la frontera norte por los agentes de migración y seguridad del gobierno mexicano desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial en 2025.

Trump amenaza a México

Apenas 24 horas atrás de la declaración de Sheinbaum, el presidente Donald Trump lanzó una fuerte amenaza sobre el gobierno mexicano.

Trump advirtió a la Administración de Claudia Sheinbaum con duplicar los aranceles si no trabaja para detener a los miles de migrantes que buscan llega a Estados Unidos.

"¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Volvemos a empezar! Con la percepción de que los republicanos perdieron en las elecciones de mitad de mandato (...) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez", añadió el republicano.

Migrantes desafían a Trump

Tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias en Estados Unidos, en territorio centroamericano cientos de migrantes de diferentes países emprendieron las caminatas hacia el norte.

En medio del recorrido, un migrante hondureño envió un contundente mensaje a Trump, haciendo referencia a la derrota en las elecciones y el trato a quienes buscan llegar a Estados Unidos.

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“Estamos felices porque ya ese gringo se va; malvado, él ha sido migrante como su familia; estábamos orando que él perdiera”, dijo.