Reportan bloqueos y quema de vehículos tras operativo contra presuntos criminales en el estado mexicano de Michoacán

Un operativo para detener a presuntos criminales en el estado mexicano de Michoacán desató bloqueos en carreteras con vehículos quemados la madrugada del miércoles, informaron las autoridades.

Michoacán es uno de los mayores productores agrícolas de México y por sí solo el mayor del mundo en el aguacate, lo que lo ha convertido en blanco de extorsiones por parte de criminales.

La policía local contabilizó 24 cierres de rutas en tres municipios productores de fresas, maíz y tomate de este estado del oeste del país.

Muchos de los cortes -que por años han realizado bandas criminales del estado- se hicieron con camiones de carga en llamas atravesados en los caminos.

VEA TAMBIÉN La Policía de Colombia incautó más de una tonelada de cocaína en impresionante operativo en el que participó la DEA en Costa Rica o

Las autoridades investigan la muerte a balazos de un hombre, quien presuntamente se habría resistido a bajar de su vehículo.

"Hay un operativo de detención de un objetivo (criminal), o varios objetivos relevantes", adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa diaria en Ciudad de México.

Dijo que la secretaría de Seguridad ofrecerá más detalles a lo largo del día.

Medios locales señalan que el operativo apuntaría contra presuntos integrantes del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, informó en la red social X que policías locales y militares fueron desplegados en la zona "en respuesta a las reacciones" de grupos criminales tras una serie de detenciones.

De acuerdo con un parte policial, al que accedió la AFP, ya se desmontaron tres de los bloqueos con apoyo de fuerzas federales.

"Desde el primer momento, mantenemos presencia y despliegues operativos para liberar las vialidades, mantener el orden y garantizar la seguridad de la población", informó en un breve mensaje en X la secretaría de Seguridad local.

Este mes, Estados Unidos suspendió sus importaciones de aguacate luego de que se lanzase una alerta de seguridad por presuntas amenazas a sus intereses en Michoacán.

Ya en 2024 hubo otra suspensión luego de que los inspectores que revisan el aguacate antes de ser exportado recibieron amenazas.