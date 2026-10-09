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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Brasil

Policía rescata a 13 niños tomados como rehenes en jardín en Brasil y mata al secuestrador

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Recate de 13 niños en Curitiba, Brasil - Foto: EFE
Recate de 13 niños en Curitiba, Brasil - Foto: EFE
El hombre, que según la policía "padecía esquizofrenia", llegó en bicicleta, saltó la cerca del centro municipal de educación infantil y se encerró con los niños en una sala.

La policía brasileña rescató este viernes a 13 niños tomados como rehenes en un jardín de infantes de Curitiba, en el sur del país, y mató al agresor, que amenazaba con prender fuego al lugar, informaron las autoridades.

El hombre, que según la policía "padecía esquizofrenia", llegó en bicicleta, saltó la cerca del centro municipal de educación infantil y se encerró con los niños en una sala.

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"Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención", dijo en conferencia de prensa el comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias. Todos los niños tienen cuatro y cinco años.

Imágenes transmitidas por televisoras locales mostraron a los maestros y directivos sacando al resto de los niños que se encontraban en el jardín.

Según el oficial, el agresor esparció un producto inflamable por la sala y tenía un encendedor en la mano.

Portaba además un cuchillo y una presunta pistola, que luego resultó ser una réplica.

"Durante toda la negociación permaneció con todos los niños a su alrededor y uno en el regazo", relató.

Las negociaciones duraron cerca de tres horas.

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"Cuando percibimos que los niños estaban cada vez más estresados y que el agresor comenzaba a agredirlos físicamente, optamos por una intervención táctica para evitar un mal mayor", explicó el comandante.

Medios locales reportaron varios disparos y fuertes estruendos similares a los de granadas aturdidoras.

La policía ya identificó al agresor, pero hasta el momento no se ha podido establecer el motivo del ataque y si tenía algún vínculo con el jardín.

"¡Los 13 niños están vivos y a salvo! Después de momentos de mucha tensión y angustia, esa es la noticia que todos esperábamos", escribió en Instagram el alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, que prometió apoyo a las familias.

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en centros educativos.

En abril de 2023, un hombre mató con un hacha a cuatro niños en una guardería de Blumenau, también en el sur del país.

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