NTN24
Lunes, 19 de octubre de 2026
Lunes, 19 de octubre de 2026
Armada de Colombia

Armada de Colombia incautó seis toneladas de droga tras intensa persecución en el mar Pacífico que quedó captada en video

octubre 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Armada de Colombia incauta droga en el Pacífico - Foto: EFE
Armada de Colombia incauta droga en el Pacífico - Foto: EFE
En video quedó captada la intensa persecución en aguas del Pacífico en la que la Armada logró incautar la droga a bordo de una embarcación pequeña.

Seis toneladas de cocaína fueron incautadas en las últimas horas en alta mar, frente a las costas de Nariño, durante una persecución nocturna en la que fueron interceptados dos hombres que se movilizaban en una lancha a alta velocidad.

En video quedó captada la intensa persecución en aguas del Pacífico en la que la Armada logró incautar la droga a bordo de una embarcación pequeña.

o

En las imágenes se observa cómo, en medio de la noche y en alta mar, la Armada colombiana emprende la persecución en un buque naval, mientras intenta frenar la pequeña embarcación.

Dos colombianos fueron capturados durante la operación y posteriormente puestos bajo custodia de las autoridades. Funcionarios de la SIJIN les realizaron las pruebas correspondientes para validar su captura.

Según se pudo conocer, la embarcación con dicha cantidad de droga tenía como destino Costa Rica.

o

“Gracias a la información de inteligencia naval permitió interceptar la embarcación luego de una intensa persecución que se desarrolló en el mar”, dijo Fernando Jesús Durán, comandante del Grupo de Guardacostas del Pacífico.

“Con este resultado se evitó que un millón de dosis de marihuana llegaran a los mercados ilegales”, agregó.

Temas relacionados:

Armada de Colombia

Incautación

Drogas

Cocaína

Fuerzas Navales

Persecución

Océano Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Contradicciones en relato de Verónica Alcocer en RCN con lo que ha dicho el Gobierno Trump a NTN24

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Francia | Foto AFP
Francia

¿Qué desató la fuerte ola de violencia en Francia? Macron rompe el silencio

Abelardo de la Espriella y Marta Lucía Ramírez / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

“Abelardo de la Espriella está cumpliendo lo que le ofreció a los colombianos”: Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia

Eva Ferrer y Verónica Alcocer / FOTO: redes sociales
Verónica Alcocer

Verónica Alcocer rompe el silencio y se refiere a las acusaciones que hizo Eva Ferrer ¿Qué dijo?

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Más de Actualidad

Ver más
Extraditado alias 'Araña' / FOTO: Captura de pantalla
Gobierno de Colombia

Los planes de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella y evitar la extradición a EE. UU.

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuerto El Dorado

Altercado entre taxistas desencadena un tiroteo en las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país - Fotos: EFE/Captura videos
Apagones Venezuela

¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Extraditado alias 'Araña' / FOTO: Captura de pantalla
Gobierno de Colombia

Los planes de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella y evitar la extradición a EE. UU.

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuerto El Dorado

Altercado entre taxistas desencadena un tiroteo en las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país - Fotos: EFE/Captura videos
Apagones Venezuela

¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Ni Trump ni las Naciones Unidas le conceden legitimidad": politólogo sobre Delcy Rodríguez en la ONU

Abelardo de la Espriella confrontando a alias 'Keko' | Foto video X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Así es que se doma a un bandido": De la Espriella confrontó a alias 'Keko' que decía que “no comía de Tigre”

Emirlendris Benítez | Foto: AFP
Torturas en Venezuela

"Me dieron en la uña del pie con un martillo": el escabroso testimonio de Emirlendris Benítez

Policía de Francia - Foto de referencia: EFE
Francia

Roban en museo de Francia "pieza excepcional" de 150 kilos y valuada en más de 300 mil euros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023