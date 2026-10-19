Armada de Colombia incautó seis toneladas de droga tras intensa persecución en el mar Pacífico que quedó captada en video

Seis toneladas de cocaína fueron incautadas en las últimas horas en alta mar, frente a las costas de Nariño, durante una persecución nocturna en la que fueron interceptados dos hombres que se movilizaban en una lancha a alta velocidad.

En video quedó captada la intensa persecución en aguas del Pacífico en la que la Armada logró incautar la droga a bordo de una embarcación pequeña.

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En las imágenes se observa cómo, en medio de la noche y en alta mar, la Armada colombiana emprende la persecución en un buque naval, mientras intenta frenar la pequeña embarcación.

Dos colombianos fueron capturados durante la operación y posteriormente puestos bajo custodia de las autoridades. Funcionarios de la SIJIN les realizaron las pruebas correspondientes para validar su captura.

Según se pudo conocer, la embarcación con dicha cantidad de droga tenía como destino Costa Rica.

“Gracias a la información de inteligencia naval permitió interceptar la embarcación luego de una intensa persecución que se desarrolló en el mar”, dijo Fernando Jesús Durán, comandante del Grupo de Guardacostas del Pacífico.

“Con este resultado se evitó que un millón de dosis de marihuana llegaran a los mercados ilegales”, agregó.