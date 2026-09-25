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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Régimen de Irán

Polémica respuesta del régimen iraní a Colombia tras ruptura de relaciones diplomáticas: "No está en posición alguna de dar lecciones"

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán y Colombia - Canva
Bandera de Irán y Colombia - Canva
Teherán cuestionó la decisión de Bogotá mencionó un cargamento de 55 kilos de cocaína incautado en Irán.

La tensión diplomática entre Colombia y el régimen de Irán aumentó este viernes 25 de septiembre, luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní respondiera a la decisión del Gobierno colombiano de romper las relaciones diplomáticas.

En un comunicado, el régimen de Irán rechazó los argumentos expuestos por Bogotá y aseguró que el Gobierno colombiano “no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas”.

Además, sostuvo que las autoridades colombianas estarían profundamente influenciadas por “carteles de producción y distribución” de drogas y las ubicó dentro de una supuesta red de narcotráfico en el continente.

La respuesta se produjo un día después de que la Cancillería colombiana confirmara que el país rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán desde el pasado 19 de septiembre.

La entidad indicó que tomó la decisión por razones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica y la lucha contra el crimen transnacional.

Entre los argumentos mencionados están los “presuntos vínculos” del régimen iraní con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas, además de señalamientos relacionados con violaciones de derechos humanos, ataques contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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Además, el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), argumentando que representa un peligro para la paz y la seguridad internacional. La medida también contempla reforzar los controles para impedir el ingreso a Colombia de personas asociadas con esa organización.

Por otro lado, en su respuesta, Teherán rechazó las acusaciones colombianas y aseguró que la decisión de Bogotá fue adoptada bajo la influencia de Estados Unidos e Israel, países con los que Irán mantiene un conflicto armado.

El Gobierno iraní también hizo referencia a un operativo realizado en Teherán en septiembre, en el que fueron incautados 55 kilogramos de cocaína que las autoridades de ese país identificaron como procedente de Colombia. Según el comunicado iraní, el cargamento habría ingresado mediante una red relacionada con “personas influyentes en Colombia”.

Sin embargo, en la información difundida por Teherán no aparecen los nombres de esas personas ni detalles que permitan establecer públicamente quiénes estarían detrás del supuesto envío. La incautación de los 55 kilos de cocaína sí fue reportada por medios internacionales a partir de información de las autoridades iraníes.

Teherán cuestionó que Colombia hubiera tomado la decisión de romper relaciones en lugar de, según su versión, cooperar en la identificación de los responsables de ese cargamento y de otros envíos.

Por ahora, no se ha informado públicamente de una solicitud formal de cooperación entre ambos gobiernos relacionada con ese caso.

Embajador iraní también cuestionó la decisión

La respuesta oficial de Irán se sumó a las declaraciones que había entregado el embajador iraní en Bogotá, Ahmed Reza, quien calificó de “irresponsable” la decisión colombiana y cuestionó que la Cancillería utilizara la expresión “presuntos vínculos” para justificar la ruptura.

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El diplomático sostuvo que Bogotá debería retractarse de los señalamientos o presentar las pruebas que, según él, sustenten esas acusaciones. También rechazó los argumentos relacionados con las acciones militares de Irán en Medio Oriente y defendió la posición de Teherán de que sus ataques contra bases estadounidenses correspondieron a una respuesta en legítima defensa.

Finalmente, en medio de este cruce de acusaciones, Colombia aclaró que la ruptura anunciada no implica el rompimiento de las relaciones consulares, por lo que los asuntos relacionados con los ciudadanos de ambos países continuarán bajo ese marco. La Cancillería fundamentó esta decisión en las disposiciones de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.

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