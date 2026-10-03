Políticos nicaragüenses en el exilio celebran la resolución de la OEA en la que se exige elecciones libres y el fin de las represalias por parte del régimen de Daniel Ortega

Luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras la reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, aprobara una resolución por medio de la cual le exige al régimen de Nicaragua la celebración de elecciones libres, el fin de las represalias y la garantía de los derechos humanos, opositores nicaragüenses celebraron esta medida contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El excarcelado preso político, Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado por el régimen nicaragüense, compartió su apreciación de la acción tomada por la OEA, frente a la cual señaló: "Sumamente importante para la democracia en Nicaragua, para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones y que esa expresión acarrea consecuencias políticas".

Para el dirigente político está claro que estas acciones son un contundente mensaje para los “dictadores” tanto de su país como de la región, de que “aún les queda algo de tiempo para poder emprender acciones” o de lo contrario se verán sometidos a sanciones de envergadura internacional.

No obstante, Juan Sebastián Chamorro considera que las probabilidades de que el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, decida llevar a que las recomendaciones de la OEA sean mínimas o casi nulas; cree que, de no aplicarse, “pondría a la comunidad internacional y al régimen en una nueva etapa de acciones concretas y directas contra ellos".

Dentro de la resolución aprobada por la OEA e impulsada por países como Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú y República Dominicana, aparte de exigir “elecciones libres, justas e inclusivas”, también se insta a la separación de poderes, la información sobre los desaparecidos y el regreso de la nacionalidad a aquellos que por pensar diferente han sido desnacionalizados.

Cabe destacar que la reunión extraordinaria de cancilleres adelantada en Washington el pasado 2 de octubre se dio luego de que la dictadura anunciara en el mes de julio el fin de las elecciones democráticas dentro del país centroamericano.