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Sábado, 03 de octubre de 2026
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Congreso de Estados Unidos

"Nuestras leyes no son opcionales": el mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba de manera "ilícita"

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El contundente mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba - Foto: AFP
El contundente mensaje del congresista Carlos Giménez a los países que pretenden ayudar al régimen de Cuba - Foto: AFP
El legislador agradeció el trabajo que viene alentando la Guardia Costera de EE. UU., la cual ha impedido los “envíos ilícitos de combustible” desde territorio mexicano hacia la isla.

El congresista de los Estados Unidos, Carlos Giménez, emitió un mensaje directo hacia cualquier nación que pretenda brindar ayuda al régimen de Cuba, principalmente a México, desde donde, según información compartida por el legislador, se estarían realizando envíos de crudo de manera ilícita hacia la isla.

Por medio de su red social X, Giménez manifestó que “México no puede pretender ser un socio de los Estados Unidos mientras permite que su territorio, puertos o cadenas de suministro se utilicen para apuntalar la dictadura comunista asesina”.

No obstante, el legislador agradeció el trabajo que viene alentando la Guardia Costera de EE. UU., la cual, según dio a conocer, ha impedido que los “envíos ilícitos de combustible” desde territorio mexicano hacia la isla lleguen a su destino final.

“Felicito a la Guardia Costera de EE. UU. por hacer cumplir agresivamente la ley y detener los envíos ilícitos de combustible dirigidos al régimen de Castro”, expresó.

Entretanto, y frente a la ayuda que se estaría brindando de manera irregular desde territorio mexicano al régimen cubano, acusado de represión y violación de derechos humanos, el legislador emitió un contundente mensaje dirigido tanto a México como a cualquier nación, empresa u organización que pretenda brindar apoyo a la dictadura de los Castro.

“Nuestras leyes no son opcionales. Nuestras sanciones no son sugerencias. Cualquier país o empresa que ayude a la dictadura a evadirlas debe rendir cuentas”, sentenció Giménez.

Cabe destacar que el pasado 2 de octubre, por medio de su cuenta oficial en X, la Guardia Costera de Estados Unidos dio a conocer que, tras “acciones coordinadas” con el Gobierno de México, lograron con éxito “la interdicción del Buque Motor (M/V) Grace2, el cual traficaba de manera ilícita combustible hacia Cuba, por medio del mar Caribe.

Según la USCG (por sus siglas en inglés), esta aplicación coordinada no solo evitó que este crudo de manera irregular llegara a la isla, sino que también evitaron que “las prácticas engañosas de navegación, condiciones inseguras de la embarcación y cargas ocultas pueden aumentar el riesgo de derrames de petróleo y otros incidentes de contaminación que amenazan a las comunidades costeras, las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos sensibles”.

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