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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Perú

Presidente de Perú Keiko Fujimori anuncia drásticas medidas en colegios: prohibirá maquillajes, el cabello largo y las faldas cortas

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori, presidente de Perú - Foto: EFE
Keiko Fujimori, presidente de Perú - Foto: EFE
La mandataria expuso una serie de medidas, desde la expulsión definitiva de "los alumnos más indisciplinados" del sistema educativo, hasta la prohibición del maquillaje y los tintes para el cabello, o el cabello largo en los hombres.

Durante una visita a una escuela en las afueras de Lima, la presidente de Perú, Keiko Fujimori, elegida en julio con una plataforma de ley y orden, dijo: "El orden no solo debe reinar en las calles, también debe regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas".

La mandataria expuso una serie de medidas, desde la expulsión definitiva de "los alumnos más indisciplinados" del sistema educativo, hasta la prohibición del maquillaje y los tintes para el cabello, o el cabello largo en los hombres.

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El ministro de Educación, José Chang, dijo que el gobierno también prohibiría el esmalte de uñas y abordaría el tema del "largo apropiado para las faldas del uniforme escolar".

También se anunciaron planes para prohibir el uso de teléfonos celulares sin la aprobación de un profesor.

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Fujimori presentó las propuestas como parte de un plan para acabar con el acoso escolar, el acoso sexual y la violencia en las aulas.

El gobierno someterá las propuestas a un proceso de consulta pública antes de adoptarlas.

La jefe de Estado peruana anunció también la revisión de contenidos escolares con "sesgos ideológicos", como parte de los cambios en el sistema educativo.

"Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaba en estos textos escolares. Esta revisión también ya está en marcha”, afirmó la mandataria.

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