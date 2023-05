Presidentes de México y Estados Unidos se reunirán para hablar sobre migración y el levantamiento del Título 42

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se reunirá de manera virtual con su homólogo, Joe Biden, el próximo martes 9 de mayo.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo se prepara México para el fin del Título 42? o

Según informó el mandatario, la reunión se llevará a cabo para tratar temas como el tráfico de fentanilo, la cooperación y la migración, esta última de cara al levantamiento del Título 42 en Estados Unidos.

"Voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden mañana. Los temas: migración, fentanilo y cooperación para el desarrollo", dijo AMLO el lunes 8 de mayo durante su conferencia de prensa matutina.

El encuentro tendrá lugar dos días antes de ser levantada la norma que implementó el expresidente Donald Trump para negar la entrada a los migrantes y expulsar a los solicitantes de asilo durante la emergencia del covid-19.

VEA TAMBIÉN "La frontera no estará abierta después del 11 de mayo": Alejandro Mayorkas sobre el fin del Título 42 o

En cuanto a este tema puntual, López Obrador instó a los migrantes a no dejarse engañar por los traficantes de personas que difunden rumores de que podrán ingresar a Estados Unidos cuando se levante el Título 42.

"No se dejen engañar, no se dejen extorsionar por 'coyotes', por 'polleros' que los ponen en riesgo (...) No hace falta hacer la travesía por México", agregó.

Cabe mencionar que luego de ser levantada dicha medida el próximo 11 de mayo, las autoridades estadounidenses implementarán el Título 8, que esencialmente criminaliza los cruces fronterizos ilegales, haciendo imposible la futura residencia legal.

Para enfrentar un posible aumento de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden anunció que desplegará 1.500 soldados más en la frontera con México.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año fiscal (desde octubre de 2022), las autoridades estadounidenses han contabilizado 1,2 millones de encuentros entre agentes fronterizos e inmigrantes en los límites con México.