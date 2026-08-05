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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Estos son los invitados internacionales que asistirán a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Al menos diez delegaciones de alto nivel internacional han confirmado su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali, en Colombia. Entre los invitados internacionales están: el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario de Chile, José Antonio Kast y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

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