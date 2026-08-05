Estos son los invitados internacionales que asistirán a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Al menos diez delegaciones de alto nivel internacional han confirmado su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali, en Colombia. Entre los invitados internacionales están: el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario de Chile, José Antonio Kast y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.