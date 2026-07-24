NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La psicóloga Daniela Sichel, quien es fundadora de la plataforma de terapia en línea “Opción Yo”, se refirió en NTN24 al impacto sociológico de los miles de venezolanos tras los devastadores terremotos del 24 de junio. “Sí es posible reconstruir (una vida), pero hay que entender que hay que reconstruir poco a poco. A pesar de que pasó un mes y, para mucha gente puede ser un montón de tiempo, para un proceso de duelo como el que están viviendo los venezolanos es apenas el comienzo de ese proceso de duelo”, comentó.

También le puede interesar

Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Terremoto en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Es imperativo un listado y un banco de datos de personas desaparecidas": abogada tras un mes de los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela

Entre el dolor y las secuelas: los duros testimonios de los venezolanos tras un mes del terremoto

Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Trasteo en la Casa de Nariño / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Incendios en Madrid - Foto: EFE
Madrid

“Una crisis de seguridad humana”: experto acerca de la emergencia que vive Madrid por los incendios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Colombia en la misma categoría que regímenes de Nicaragua y Venezuela ante Trump en cuanto aranceles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Trasteo en la Casa de Nariño / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Incendios en Madrid - Foto: EFE
Madrid

“Una crisis de seguridad humana”: experto acerca de la emergencia que vive Madrid por los incendios

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo / FOTOS: EFE
Terremoto en Venezuela

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello cambia sus apariciones públicas tras alta presencia militar de EE. UU. en Venezuela; solo se ve de noche y con escoltas

Más de Actualidad

Ver más
Turismo

"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Presidente de Colombia Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Personas recogen escombros del terremoto- Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Alerta sanitaria en Venezuela: Doble terremoto dejó un récord histórico de más de dos millones de toneladas de escombros

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto": el mensaje de Carlos Fernando Galán tras conversación con Abelardo de la Espriella

Turismo

"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Presidente de Colombia Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Afición Mundial 2026 - foto: EFE
Final del Mundial

Campeón del Mundo pide ayuda luego de que Estados Unidos le negará la entrada para presenciar la final entre España y Argentina

Personas recogen escombros del terremoto- Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Alerta sanitaria en Venezuela: Doble terremoto dejó un récord histórico de más de dos millones de toneladas de escombros

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador mundialista fue visto en la ciudad colombiana de Cartagena tras quedar eliminado del mundial con su selección

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Hombre permanece vivo bajo escombros en Venezuela tras una semana de los terremotos: rescatistas buscan extraerlo contra el tiempo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre