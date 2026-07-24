¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

La psicóloga Daniela Sichel, quien es fundadora de la plataforma de terapia en línea “Opción Yo”, se refirió en NTN24 al impacto sociológico de los miles de venezolanos tras los devastadores terremotos del 24 de junio. “Sí es posible reconstruir (una vida), pero hay que entender que hay que reconstruir poco a poco. A pesar de que pasó un mes y, para mucha gente puede ser un montón de tiempo, para un proceso de duelo como el que están viviendo los venezolanos es apenas el comienzo de ese proceso de duelo”, comentó.