Registraduría revela cuáles son los nombres de futbolistas más elegidos para los bebés en Colombia

La Registraduría Nacional informó que más de 600 colombianos han sido inscritos con nombres o apellidos inspirados en jugadores que hicieron parte del Mundial 2026.

Tras la finalización del torneo, la entidad presentó un balance sobre los nombres de futbolistas que más han influido en los registros civiles del país durante los últimos años.

Como resultado, el delantero noruego Erling Haaland destacó entre los favoritos de los padres colombianos.

De acuerdo con la Registraduría, en los últimos cinco años se han registrado más de 600 personas con alguna variante del nombre o apellido del atacante noruego.

Entre las opciones identificadas aparecen Haaland, Erling, Haland, Jalan y Erlink.

La mayoría de estos registros se realizó durante el último año, periodo en el que el goleador consolidó su reconocimiento internacional gracias a su desempeño con el Manchester City y la selección de Noruega.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 3 de julio, cuando un recién nacido en el hospital de El Carmen de Bolívar fue registrado como Haaland Martínez Ortega, en medio del entusiasmo que despertó el Mundial de 2026.

No obstante, el primer caso conocido data de 2023. En esa oportunidad, un padre decidió inscribir a su hijo con el nombre completo de Erling Haaland Estrada Arrieta.

El informe también muestra que Haaland no es el único jugador que ha dejado huella en los registros civiles colombianos. Según las cifras de la Registraduría, existen 1.096 personas inscritas como James Rodríguez, mientras que el nombre Luis Díaz es aún más frecuente, con 14.712 registros.

Esta tendencia también se observa en otros países de la región. En Paraguay se han reportado inscripciones con nombres como Haaland, Kylian, Messi y Orlando, todos vinculados a figuras del fútbol internacional.

En México, además, llamó la atención el caso de una niña registrada como Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, un ejemplo de cómo la admiración por las estrellas del fútbol puede extenderse hasta la elección de los nombres en los registros civiles.