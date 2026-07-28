NTN24
Martes, 28 de julio de 2026
Martes, 28 de julio de 2026
CONATEL

Conatel es tendencia por sostener reunión con representantes de SpaceX para "formalizar la operación de su servicio en Venezuela"

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Reunión entre Conatel y SpaceX - Foto: X
Reunión entre Conatel y SpaceX - Foto: X
Según la entidad controlada por la dictadura venezolana, "durante el encuentro se evaluaron los aspectos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para el despliegue del servicio, así como el uso del espectro radioeléctrico en las bandas satelitales".

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue tendencia este martes 28 de julio en la red social X (Twitter) luego de que dicha instancia sostuviera una reunión con representantes de SpaceX/Starlink "para avanzar en la regularización del servicio de Internet satelital en Venezuela y ampliar las opciones de conectividad para los usuarios".

o

Según la entidad controlada por la dictadura venezolana, "durante el encuentro se evaluaron los aspectos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para el despliegue del servicio, así como el uso del espectro radioeléctrico en las bandas satelitales".

Además, Conatel solicitó a la reconocida corporación iniciar el proceso de homologación de sus equipos a través del portal del organismo.

o

Por su parte, los representantes de SpaceX expresaron su disposición a adecuarse a los requerimientos del ente regulador.

"Reiteraron su interés en impulsar nuevos canales de conectividad en el país, en cumplimiento de la legislación vigente y con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad", según Conatel.

Tal encuentro genera debate, porque durante años el servicio venezolano operó en una especie de "zona gris" regulatoria y en medio de constantes roces políticos e ideológicos entre el Estado venezolano y el propietario de la empresa, Elon Musk.

o

Conatel, recordemos, por más de 27 años de tiranía, ha sido señalada como la principal ejecutora de la censura y el apagón informativo en Venezuela.

Temas relacionados:

CONATEL

Reunión

SpaceX

Encuentro

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"No habrá tormenta que nos destruya": Keiko Fujimori en su primer discurso como presidente de Perú

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ciudadano venezolano exiliado en España arremete contra el régimen por respuesta ante la tragedia: "No fueron dos terremotos, fueron tres y el primero lleva 27 años"

Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
Danny Ocean

El mensaje con el que el cantante Danny Ocean invitó a sus compatriotas en el exterior para recolectar ayuda económica para Venezuela

Avenida Boyacá (Cota Mil), Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Caracas

Anuncian cierre parcial de la Cota Mil, una de las principales vías de Caracas, Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Inglaterra ante México en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Polémica tras decisión de la FIFA de suspender por dos partidos a jugador de Inglaterra en el Mundial: "Quieren favorecer a Argentina"

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ciudadano venezolano exiliado en España arremete contra el régimen por respuesta ante la tragedia: "No fueron dos terremotos, fueron tres y el primero lleva 27 años"

Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
Danny Ocean

El mensaje con el que el cantante Danny Ocean invitó a sus compatriotas en el exterior para recolectar ayuda económica para Venezuela

Senado de EE.UU- Foto: EFE
Estados Unidos

¿A dónde va el dinero del petróleo venezolano? Senadora exige transparencia y auditorías públicas a los fondos controlados por EE. UU.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

"Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender": Álvaro Uribe sobre disputas por la presidencia del Senado en Colombia

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo / FOTOS: EFE
Terremoto en Venezuela

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre