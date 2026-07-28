Conatel es tendencia por sostener reunión con representantes de SpaceX para "formalizar la operación de su servicio en Venezuela"
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue tendencia este martes 28 de julio en la red social X (Twitter) luego de que dicha instancia sostuviera una reunión con representantes de SpaceX/Starlink "para avanzar en la regularización del servicio de Internet satelital en Venezuela y ampliar las opciones de conectividad para los usuarios".
Según la entidad controlada por la dictadura venezolana, "durante el encuentro se evaluaron los aspectos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para el despliegue del servicio, así como el uso del espectro radioeléctrico en las bandas satelitales".
Además, Conatel solicitó a la reconocida corporación iniciar el proceso de homologación de sus equipos a través del portal del organismo.
Por su parte, los representantes de SpaceX expresaron su disposición a adecuarse a los requerimientos del ente regulador.
"Reiteraron su interés en impulsar nuevos canales de conectividad en el país, en cumplimiento de la legislación vigente y con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad", según Conatel.
Tal encuentro genera debate, porque durante años el servicio venezolano operó en una especie de "zona gris" regulatoria y en medio de constantes roces políticos e ideológicos entre el Estado venezolano y el propietario de la empresa, Elon Musk.
Conatel, recordemos, por más de 27 años de tiranía, ha sido señalada como la principal ejecutora de la censura y el apagón informativo en Venezuela.