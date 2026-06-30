Así fue como la misión de socorristas de Jordania logró el rescate de un niño de tres años tras seis días bajo los escombros en Venezuela

Este martes 30 de junio en la madrugada, un equipo de socorristas pertenecientes a la misión de Jordania, que apoya labores de rescate en Venezuela, logró rescatar con vida a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros tras los potentes terremotos.

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De acuerdo con un comunicado de la Defensa Civil de Jordania, el menor fue hallado seis días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el 24 de junio y que causaron casi 2.000 muertes.

Tras ser hallado con vida, el pequeño recibió los primeros auxilios y fue llevado en seguida a un hospital, según reportó la entidad en el comunicado.

Un video de la Defensa Civil de Jordania, que fue difundido en las redes sociales, muestra a los rescatistas sacando al menor de las ruinas de un edificio y cubriéndolo con un manto, al tiempo que son aplaudidos por la hazaña.

Posteriormente, se ve al menor recibiendo atención médica por parte de médicos en el interior de lo que parece ser una ambulancia.

Los devastadores terremotos dejaron un saldo (hasta el momento) de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según indicaron este martes las autoridades del régimen chavista.

Jorge Rodríguez, que preside la Asamblea Nacional, reportó además que hay 15.866 personas damnificadas por los sismos.

"Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571", puntualizó Rodríguez.

En la zona cero de los sismos, en el estado de La Guaira, han sido rescatadas un total de 6.461 personas hasta este martes.

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Sin embargo, las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.