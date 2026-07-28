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Martes, 28 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

El régimen de Cuba arremetió contra Abelardo de La Espriella tras el anuncio de ruptura de relaciones con la isla: “Acción hostil e infundada por Estados Unidos”

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella - EFE / Bandera de Cuba - Canva
Abelardo De La Espriella - EFE / Bandera de Cuba - Canva
Esta reacción se da dos días después de que el presidente electo asegurara que, una vez se posesione el 7 de agosto, pondrá fin a las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

El régimen de Cuba respondió en la mañana de este martes al presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de que el mandatario anunciara la decisión de romper relaciones con La Habana y cerrar la embajada de Colombia en la isla.

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen acusó al próximo mandatario colombiano de actuar en subordinación a la política exterior de Estados Unidos y calificó la decisión como una medida “hostil e infundada”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella Otero, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con nuestro país”, se lee en el comunicado.

Esta reacción se da dos días después de que Abelardo de La Espriella asegurara que, una vez se posesione el 7 de agosto, pondrá fin a las relaciones con Cuba y Nicaragua.

"En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", afirmó de La Espriella.

Asimismo, en el comunicado el régimen cubano afirmó que una ruptura diplomática carece de justificación y sostuvo que responde a una estrategia impulsada desde Estados Unidos.

“De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”, se expresa en el documento.

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Del mismo modo, la Cancillería, afín al régimen, sostuvo que las relaciones entre ambos países han estado marcadas históricamente por la cooperación y aseguró que existen avances importantes en materia económica, académica y comercial.

“Con Colombia existe una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos”, señaló el comunicado.

Además, añadió que Cuba ha mantenido un interés permanente en fortalecer esos vínculos y lamentó que el futuro gobierno colombiano pretenda romperlos.

Adicionalmente, el régimen afirmó que ha apoyado durante décadas los esfuerzos para alcanzar una solución negociada al conflicto armado colombiano y aseguró que continuará cumpliendo con lo pactado en ese momento.

“Cuba honrará sus compromisos con los jóvenes que estudian Medicina en nuestro país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016”, indicó el Ministerio.

Finalmente, cabe recordar que el presidente electo, Abelardo de La Espriella, cerrará las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Sin embargo, en el caso de esos países no romperá las relaciones diplomáticas.

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