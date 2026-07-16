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Jueves, 16 de julio de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos exigirá pruebas anuales de testosterona a militares mayores de 30 años: esta es la razón

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
El jefe del Pentágono no especificó si el examen y la opción de tratamiento abarcará también a las mujeres, cuyos niveles de testosterona disminuyen igualmente con la edad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que el personal militar de 30 años o más se someterá a pruebas de deficiencia de testosterona como parte de sus controles médicos anuales.

"Está científicamente bien establecido que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona caen de forma natural", dijo Pete Hegseth en un video publicado en su cuenta en X, acompañado del texto "el Departamento de Guerra de Alta T".

"No se trata de una mejora artificial; es sobre restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad, y asegurar que tienen la base biológica necesaria para sostener la batalla", dijo.

Los propios militares decidirán si reciben el tratamiento recomendado, agregó. También indicó que los menores de 30 años podrán ser examinados si así lo desean.

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El jefe del Pentágono usó términos de género neutro en inglés, como "warfighters" (combatientes), y no especificó si el examen y la opción de tratamiento abarcará también a las mujeres, cuyos niveles de testosterona disminuyen igualmente con la edad.

Al ser consultado al respecto, el Pentágono declaró que "no tenemos nada que agregar más allá del video del secretario".

En septiembre del año pasado, Pete Hegseth reunió en la Academia de la Infantería de Marina, ubicada en la base de Quantico (Virginia), a los principales mandos militares de Estados Unidos, quienes viajaron desde distintas partes del mundo para escuchar el mensaje del presidente Donald Trump y del secretario de Defensa sobre la dirección que, según su visión, deben tomar las Fuerzas Armadas.

Durante el encuentro, ambos defendieron un modelo de ejército integrado por "guerreros" en lugar de "defensores", con estrictas normas de apariencia física que prohíben barbas, cabello largo y sobrepeso.

Asimismo, dejaron claro que las iniciativas orientadas a promover la diversidad y la inclusión forman parte del pasado y sostuvieron que las mujeres que aspiren a desempeñar funciones de combate deberán cumplir los mismos y más exigentes estándares físicos establecidos para los hombres.

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