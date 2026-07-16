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Jueves, 16 de julio de 2026
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Filtran la extraña última publicación de reconocida influencer latinoamericana antes de fallecer: “Hoy alguien va a llorar”

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Cientos de personas han expresado su apoyo por medio de sus redes sociales y afirman que esta publicación resulta muy extraña, justo el día de su muerte.

La comunidad de Brasil se encuentra conmocionada por la muerte de la reconocida influencer Thaís Moura, una joven de 31 años, quien perdió la vida durante la madrugada del 12 de julio tras sufrir un accidente cuando iba a bordo de una motocicleta en Volta Redonda, donde viajaba como pasajera.

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Su fallecimiento fue confirmado por medios locales. Estos informaron que, pese a que fue trasladada al hospital más cercano, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

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Thaís Moura contaba con más de 65 mil seguidores en Instagram y era conocida por compartir videos de humor, contenido sobre estilo de vida y colaboraciones relacionadas con belleza. A través de redes sociales, la joven conectaba con miles de personas que interactuaban constantemente con sus publicaciones y que ahora expresan sus condolencias a su familia.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la motocicleta en la que viajaba se vio involucrada en un percance cuyas causas aún son investigadas.

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Tanto la influencer como el conductor fueron llevados a un hospital de la zona, pero únicamente él sobrevivió. Según las declaraciones del hombre, no recuerda cómo ocurrió el accidente.

¿Cuál fue la última publicación de Thaís Moura?

Unas horas después de que se conoció la noticia de su muerte, se viralizó la última publicación de la influencer, la cual consistía en una fotografía suya sosteniendo un teléfono celular, cuya pantalla mostraba el mensaje: “Hoy alguien va a llorar”.

Luego de esto, muchas personas expresaron su dolor en los comentarios de la publicación y aseguraron que ese mensaje resultó muy extraño.

Finalmente, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

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