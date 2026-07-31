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Viernes, 31 de julio de 2026
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Fútbol

Histórica selección campeona sorprende al cambiar su escudo tras su participación en la Copa del Mundo de 2026 y estrenar DT

julio 31, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Además, esa misma selección anunció la contratación de un nuevo entrenador tras varios años de un proceso largo que la llevó incluso a levantar la Copa del Mundo.

Una histórica selección campeona del mundo sorprendió en los últimos días al anunciar el cambio de su escudo, días después de participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, esa misma selección anunció la contratación de un nuevo entrenador tras varios años de un proceso largo que la llevó incluso a levantar la Copa del Mundo.

Se trata de la selección de Francia, que recientemente anunció de manera sorpresiva el cambio de su escudo.

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La Federación Francesa de Fútbol oficializó el nuevo diseño de su escudo que luce en su indumentaria oficial a través de un video publicado en redes sociales.

Uno de los principales cambios está relacionado con el color. La figura tradicional del gallo francés pasará de ser blanco a ser dorado.

Además, el tradicional gallo se percibe de manera más clara y grande y viendo hacia el costado contrario del original.

Abajo de él aparecen las siglas FFF y también la palabra France, un detalle que no contenía el anterior.

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Cabe resaltar que arranca una nueva era en la selección gala con Zinedine Zidane como entrenador tras la salida de Didier Deschamps, quien terminó su ciclo en Francia luego de quedar cuarto en la última cita orbital.

Zinedine Zidane asumirá el nuevo reto de ganar una Copa del Mundo, como lo obtuvo Francia en Rusia 2018, cuando derrotó a Croacia de la mano de Deschamps.

En la última participación, Francia quedó eliminada en semifinales tras caer ante España y en el partido del tercer y cuarto puesto cayó derrotada ante Inglaterra por 6 a 4.

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