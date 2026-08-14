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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Programa: Club de Prensa

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ya son seis días de confrontaciones entre el Ejército colombiano y las disidencias de Iván Mordisco, días en los que se han usado ataques con drones, granadas y explosivos para acabar con los grupos criminales en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Para hablar sobre este tema, Dana Jiménez, coordinadora de Vente Venezuela en Houston, Texas y Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.

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