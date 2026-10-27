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Martes, 27 de octubre de 2026
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Rusia

Putin se refirió al sector energético de Venezuela y dijo que quiere que siga la "cooperación" tras años de inversiones por "miles de millones"

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
“Putin no sería el primer tirano que recurre a una guerra para exacerbar sentimientos nacionalistas”: Héctor Schamis
Vladimir Putin | Foto: EFE
El pronunciamiento se produjo durante la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, celebrada en Moscú, luego de una intervención telemática de Delcy Rodríguez.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este martes 27 de octubre que su país está interesado en mantener la cooperación energética con Venezuela y reveló que Moscú mantiene consultas con las autoridades del régimen venezolano y con representantes de terceros países para dar continuidad a esa relación.

El pronunciamiento se produjo durante la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, celebrada en Moscú, luego de la intervención telemática de Delcy Rodríguez, quien encabeza el régimen venezolano de manera interina.

“Los operadores económicos rusos invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, confiamos en que esta cooperación continuará”, declaró Putin al referirse a los vínculos económicos entre ambos territorios.

El mandatario ruso igualmente manifestó su disposición a trabajar con Venezuela y con representantes de otras naciones.

Al insistir en que Moscú mantiene conversaciones con instituciones gubernamentales y compañías interesadas de terceros países, deja abierta la posibilidad de negociaciones que involucren a otros actores internacionales.

La referencia a terceros países adquiere relevancia por el papel que Estados Unidos desempeña en estos momentos en la comercialización del petróleo venezolano.

Pese a que Putin no identificó de manera directa a Washington en esa declaración, la alusión se genera en un escenario en el que los intereses energéticos rusos y de Estados Unidos coinciden en torno a los recursos de Venezuela.

La continuidad de las inversiones rusas va a depender, entre otros factores, de las condiciones comerciales, los acuerdos vigentes y las decisiones que se adopten acerca de las operaciones petroleras.

De momento, Putin no explicó qué empresas participan en las consultas, qué países están involucrados ni si existen acuerdos concretos en negociación.

Por años, Moscú y el régimen venezolano mantuvieron una relación política y económica estrecha, con acuerdos que abarcan petróleo, gas y otras áreas estratégicas.

La situación adquirió una nueva dimensión luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas a inicios de 2026. Moscú rechazó aquella operación y defendió sus vínculos con Venezuela, mientras Washington amplió su papel en la comercialización del crudo del país sudamericano.

En la misma cumbre, Rodríguez defendió la cooperación internacional en el sector gasífero y cuestionó los intentos de excluir a Rusia del mercado mundial.

Por el momento, no se anuncia un nuevo acuerdo energético que garantice la continuidad de las operaciones rusas. Las consultas mencionadas por Putin apuntan a que Moscú busca dejar abiertos los canales de negociación mientras se redefine el panorama energético venezolano.

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