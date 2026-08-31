Figura de la Selección Colombia fue presentado en su nuevo equipo en Europa y algunos aseguran que se trata de un retroceso en su carrera

Más de un mes después del Mundial 2026, algunos jugadores de la Selección Colombia han fichado por diferentes clubes, marcando un cambio en sus carreras deportivas.

En las últimas horas, una de las figuras de la Selección Colombia en la cita orbital fue presentada como nuevo jugador de un club europeo, no obstante, algunos aficionados han asegurado que se trata de un retroceso en su carrera.

Se trata del defensor Daniel Muñoz, quien fue uno de los goleadores de Colombia en el Mundial 2026 con dos tantos y disputó la última temporada con el Crystal Palace de Inglaterra.

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El lateral derecho de la Tricolor fue presentado este lunes como nuevo jugador del Nottingham Forest por una millonaria suma.

A través de un video en redes sociales, el club inglés presentó a Muñoz arribando a la sede deportiva y saludando al entrenador Oliver Glasner, quien habría pedido directamente al zaguero cafetero. La transacción entre el Palace y el Nottingham habría sido de alrededor de 22 millones de euros.

Sin embargo, los aficionados han criticado el nuevo destino de Muñoz señalando que se trata de un retroceso.

En redes sociales, los aficionados cuestionaron la decisión de Muñoz dado que fue uno de los jugadores que se destacaron en la cita orbital.

"Sale de un equipo chico a otro más chico de Inglaterra"; " Para llegar a un grande hay que ganar títulos con buenos torneos"; "Qué desinfle"; "Luego no iba para el Real Madrid", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que tras su participación en el Mundial 2026, el jugador colombiano sonó para dar un salto importante a un equipo grande de Europa.