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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Cuba

Entre apagones y escasez, un agrónomo cubano cultiva un jardín de orquídeas

septiembre 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En medio de los apagones y la escasez que atraviesa Cuba, el agrónomo Lorenzo Suárez convirtió su casa, en las afueras de La Habana, en un colorido jardín de orquídeas.

En San Miguel del Padrón, un barrio de las afueras de La Habana marcado por calles deterioradas, basura y fachadas desgastadas, Lorenzo Suárez cultiva cerca de un centenar de especies e híbridos de estas flores.

Amarillas, azules, moteadas y rayadas, las orquídeas llenan de color los espacios de su vivienda y contrastan con el deterioro que se observa en el exterior.

Suárez es agrónomo de formación y aprendió sobre mejoramiento genético mientras trabajaba con cultivos como tomate, arroz, yuca y malanga, productos habituales en la alimentación cubana.

En un país donde existe un mercado limitado para las orquídeas y escasean las tiendas especializadas en jardinería, su colección no nació como un negocio de producción masiva.

El jardín se convirtió, en cambio, en un espacio dedicado al cultivo y la experimentación, donde Suárez aplica sus conocimientos como agrónomo para conservar y desarrollar diferentes variedades.

Mientras en las calles de su barrio persisten las dificultades provocadas por la crisis, dentro de su casa las flores ofrecen un contraste inesperado: un pequeño espacio de naturaleza y color construido a partir de su pasión por la agricultura.

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