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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Contundente: De la Espriella pone la mira sobre alias 'Pinocho': "Estamos respirándole en la nuca"

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de de Colombia, Abelardo de la Espriella, sigue con la mira puesta en el endurecimiento de la política de seguridad nacional advirtiendo esta vez al famoso criminal alias 'Pinocho'. Por Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho' o 'Ganadero', señalado ser el jefe de la organización criminal conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o "los Pachencas", el mandatario ofreció una recompensa de 894.500 dólares; además le envió una dura advertencia.

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