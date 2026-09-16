Tras dos décadas de descertificación continua al chavismo, Trump certifica al régimen de Delcy en lucha antidrogas

En medio de la renovada y cuestionada relación entre el Gobierno de Trump y el régimen de Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la certificación de Venezuela en la lucha antidrogas por primera vez desde hace 21 años.

Según Trump, desde el arresto de Maduro, se están “viendo resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país”, pese a los reprochables actos de varios funcionarios del régimen desde hace años.

"En Venezuela, gracias al arresto y la remoción por parte de mi Administración del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", indicó el Departamento de Estado en su decisión.

En ese sentido, señaló que "dados los pasos positivos adoptados" por Delcy Rodríguez, "he determinado que Venezuela ya no debe ser designada como un país que ha fracasado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas".

"Espero que el gobierno interino continúe logrando avances medibles en el desmantelamiento de los grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos", subrayó.

Esta decisión de incluir a Venezuela en los países que luchan contra el narcotráfico ocurre tras 21 años consecutivos en los que las diferentes administraciones federales de Estados Unidos habían descertificado al país sudamericano.