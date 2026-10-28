Presunto narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía recompensa de 5 millones de dólares fue abatido en enfrentamiento con la Armada de México

Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó este miércoles el secretario de Seguridad.

Se trata de Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudida desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.

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"El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.

González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.

Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.

La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la marina, el ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.

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El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.

El cártel del Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos en Estados Unidos.

Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.