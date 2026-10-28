NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Narcotraficantes

Presunto narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía recompensa de 5 millones de dólares fue abatido en enfrentamiento con la Armada de México

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ejército de México - Foto de referencia: EFE
Ejército de México - Foto de referencia: EFE
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa.

Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó este miércoles el secretario de Seguridad.

Se trata de Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudida desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.

o

"El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.

González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.

Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.

La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la marina, el ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.

o

El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.

El cártel del Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos en Estados Unidos.

Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.

Temas relacionados:

Narcotraficantes

Narcotráfico

Sinaloa

Carteles mexicanos

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Víctimas de Alex Saab exigen a juez federal de EEUU reactivar demanda civil contra testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Eva Ferrer no viajó a Washington para ampliar sus denuncias contra Verónica Alcocer

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Volcamiento de un camión en Caucagüita, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Estado Miranda

Reportan paso restringido en Caucagüita a la altura de Parque Caiza, estado Miranda, por volcamiento de un camión

FBI | Foto Canva
FBI

La posible razón por la que aumentó la presencia de agentes del FBI en Venezuela ¿Irán por Diosdado Cabello?

Donald Trump/ Vladímir Putin - Fotos AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump anuncia acuerdo con Putin para que Rusia abastezca con diésel a Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Volcamiento de un camión en Caucagüita, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Estado Miranda

Reportan paso restringido en Caucagüita a la altura de Parque Caiza, estado Miranda, por volcamiento de un camión

FBI | Foto Canva
FBI

La posible razón por la que aumentó la presencia de agentes del FBI en Venezuela ¿Irán por Diosdado Cabello?

Donald Trump/ Vladímir Putin - Fotos AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump anuncia acuerdo con Putin para que Rusia abastezca con diésel a Estados Unidos

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Lucha contra las drogas

Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenamientos operativos contra el narcotráfico que incluirán el uso de aeronaves

Agente ICE - AFP
Amnistía Internacional

"Sin espacio para dormir ni acceso a servicio médico": denuncian duras condiciones de presuntas víctimas de ICE

María Corina Machado en diálogo con NTN24 a su ingreso a Caracas.
Regreso María Corina Machado

"El país nos está dando una lección a todos. Esto es Venezuela": María Corina Machado da en NTN24 sus primeras palabras a un medio tras su regreso

Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023