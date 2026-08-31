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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Irán

Mientras Trump amenaza con nuevos ataques, el presidente de Irán baja el tono y pide diálogo: "la guerra no está en nuestro interés"

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Masoud Pezeshkian y Donald Trump
Masoud Pezeshkian y Donald Trump
Esto ocurre después de que el régimen iraní anunciara ataques con drones bases en Emiratos Árabes Unidos y en Jordania.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, bajó el tono ante Estados Unidos y pidió no prolongar la guerra contra, en un contexto de reanudación de las hostilidades tras un mes de relativa calma.

"Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", explicó el presidente iraní durante una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

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"Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto", añadió, según un comunicado de la presidencia iraní.

Esto ocurre tras la reanudación de los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larak, que causaron dos muertos y varios heridos.

La ofensiva inició cuando el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) destruyó con drones dos plataformas de lanzamiento de minas marítimas en la isla de Larak en Irán, según el Pentágono, la operación buscaba neutralizar una “amenaza inminente” contra la navegación comercial en la zona.

Tras esto, el régimen iraní anunció ataques con drones bases en Emiratos Árabes Unidos y en Jordania que, según Teherán, fueron usadas por los militares estadounidenses.

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Como respuesta, el presidente Donald Trump declaró que responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un reportero de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

"Habrá una respuesta", añadió Trump tras los ataques iraníes, que a su vez fueron una respuesta a los ataques estadounidenses contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el conflicto cumple su séptimo mes y los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin avanzan con dificultad.

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