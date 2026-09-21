Desplome de estructura interna de un inmueble en remodelación cerca del bulevar César Rengifo, Caracas, dejó heridos

El desplome de una parte de un edificio en remodelación dejó un saldo de dos personas heridas en el bulevar César Rengifo, avenida Principal de El Cementerio, a la altura de la iglesia San Miguel Arcángel.

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Los lesionados, de acuerdo con informes de medios independientes, fueron trasladados a un centro de salud público.

El incidente se registró el fin de semana, específicamente el pasado sábado 19 de septiembre.

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El inmueble, donde anteriormente funcionaba el establecimiento comercial Pollos Opa, sufrió el colapso repentino de su estructura interior.

Ante la emergencia, comisiones de los Bomberos, unidades policiales y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar.

Tal situación se produce casi tres meses después de los terremotos que enlutaron a Venezuela.

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Tras el doblete sísmico, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez comunicó que 190 edificios colapsaron y 856 estructuras sufrieron daños o afectaciones graves.