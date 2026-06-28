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Domingo, 28 de junio de 2026
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Irán

Régimen de Irán advirtió a los buques que no se desvíen de la ruta demarcada en el estrecho de Ormuz o “aumentarán las tensiones”

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El régimen de Irán advirtió este domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Ormuz "aumentará las tensiones" en Oriente Medio, en vilo por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos en esta vía marítima estratégica.

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Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, acordado en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, en relación con el control del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra que Israel y Estados Unidos le declararon el 28 de febrero.

El canciller iraní, Abás Araqchi, llegó este domingo a Bagdad, desde donde advirtió que "cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando" la república islámica de Irán "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones".

"Insto a todas las partes a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria", agregó.

Asimismo, reclamó la creación de un marco de seguridad con los países del Golfo.

El estrecho reabrió el 17 de junio, pero Irán solo autoriza el uso de un corredor de paso, bordeando sus costas, y amenaza con atacar a cualquier barco que no acate esta condición.

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El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin en respuesta.

Según los Guardianes, destruyeron "ocho infraestructuras importantes del ejército estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin".

Por su parte, el ministerio iraní de Relaciones Exteriores, condenó "enérgicamente" los ataques y expresó la "determinación" de Teherán "de defender la soberanía nacional".

Kuwait denunció "la recurrencia de la cruel agresión de Irán" y señaló que ésta "compromete" los intentos de poner fin a la guerra.

En Baréin, donde las sirenas de alerta resonaron dos veces por la noche, el ejército indicó que había "interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos ataques traicioneros iraníes".

El sábado, la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos, incluyendo "instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", precisó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en respuesta al ataque efectuado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que pasaba por el estrecho.

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