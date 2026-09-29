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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza con más ataques mientras espera respuesta de Estados Unidos sobre Ormuz

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Irán bloquea el tráfico marítimo comercial a través de Ormuz desde que comenzó la guerra a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Irán intensificó este martes su retórica con más amenazas de ataques contra infraestructuras en todo Oriente Medio, mientras está a la espera de una respuesta de Washington a su último plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Teherán, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó el lunes que espera una respuesta oficial en los próximos días.

Los combates han remitido en las últimas semanas pese a los ataques de Teherán a buques en el estrecho. Washington privilegia por su parte la presión económica sobre la república islámica.

El principal negociador del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que ninguna infraestructura de la región estaría a salvo de ataques si no se garantiza la seguridad de su país.

"En una región en la que no podamos vender petróleo, nadie más lo venderá tampoco; o si no se garantiza nuestra seguridad, ninguna infraestructura permanecerá a salvo", declaró Qalibaf, quien también preside el Parlamento iraní, en un vídeo difundido por la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que espera una respuesta formal de Estados Unidos a la propuesta de su país de abrir Ormuz, informó la prensa estatal.

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Irán bloquea el tráfico marítimo comercial a través de Ormuz desde que comenzó la guerra a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio. Antes de la contienda bélica, una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo pasaba por este estrecho.

Washington respondió con un contrabloqueo a los puertos iraníes en un intento por impedir que Teherán transporte petróleo.

Los intermediarios cataríes "presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva" de Washington, declaró a última hora del lunes Araqchi.

El canciller iraní, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, señaló que "los cataríes esperan que esto se resuelva" el martes.

La semana pasada hubo negociaciones en Nueva York entre Araqchi y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero con resultados limitados.

Entre las condiciones previas, Irán exige un alto el fuego de siete días en todo Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel bombardea regularmente al movimiento proiraní Hezbolá.

También exige el desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Ambas partes afirman controlar Ormuz. Estados Unidos sostiene que los petroleros logran cruzar el estrecho pero Teherán lo niega.

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