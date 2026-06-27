Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

El régimen de Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "violación flagrante" del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán.

El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio.

Los bombardeos estadounidenses del viernes, los primeros conocidos desde la firma del protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán el 17 de junio, se llevaron a cabo tras "el ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho" de Ormuz, indicó el ejército, que afirmó haber "atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán".

VEA TAMBIÉN EE. UU. bombardea depósitos iraníes de misiles y drones en respuesta a ataque del régimen contra un buque en el estrecho de Ormuz o

Estos ataques "constituyen una violación flagrante" de "la Carta de las Naciones Unidas" y "del protocolo de acuerdo", declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

En represalia, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Teherán, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

"Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia que esta", advirtieron, citados por la televisión estatal Irib.

La televisión estatal iraní informó el viernes por la noche de una explosión y del impacto de un proyectil en un muelle de la ciudad de Sirik, en el sur del país, así como de varios disparos de advertencia dirigidos contra lo que Teherán califica de "buques en infracción" en el estrecho de Ormuz.

"El puerto de Sirik no sufrió ningún daño durante el ataque enemigo", indicó un responsable de los puertos, citado por la agencia de noticias iraní Mehr.

VEA TAMBIÉN ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán o

El vicepresidente estadounidense JD Vance escribió en X que Irán había "firmado un acuerdo de alto al fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre la aplicación del protocolo de acuerdo, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia solo engendrará más violencia".

Más temprano, Donald Trump calificó el ataque contra el carguero de "violación estúpida" del alto al fuego, en un momento en que han entrado en una fase de sesenta días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

El sábado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz, anunció la agencia marítima británica UKMTO, tras los primeros intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Antes de este incidente, los buques habían seguido atravesando el estrecho que Irán volvió a abrir tras el acuerdo preliminar con Washington.