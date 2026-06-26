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Viernes, 26 de junio de 2026
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estrecho de Ormuz

EE. UU. bombardea depósitos iraníes de misiles y drones en respuesta a ataque del régimen contra un buque en el estrecho de Ormuz

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
El CENTCOM sostuvo que aviones de EE. UU. atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, después de que Irán atacara al buque M/V Ever Lovely el 25 de junio con un dron de ataque unidireccional.

Este viernes 26 de junio, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo una ofensiva contra el régimen de Irán como respuesta contundente al ataque perpetrado el día anterior contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz.

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A través de un comunicado, el CENTCOM sostuvo: "Aviones de EE. UU. atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, después de que Irán atacara al buque M/V Ever Lovely el 25 de junio con un dron de ataque unidireccional".

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"El buque de carga, con bandera de Singapur, salía del estrecho de Ormuz por la costa de Omán en el momento del ataque iraní", prosigue la circular.

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A su vez, en la notificación, el CENTCOM manifiesta que "la agresión injustificada de las fuerzas iraníes contra el transporte marítimo comercial violó claramente el alto el fuego".

"El peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, dado el creciente flujo comercial a través de este vital corredor comercial internacional", acota.

Finalmente, el comando combatiente unificado de la Unión Americana recalcó: "Las fuerzas del CENTCOM continúan brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de los buques mercantes que transitan por el estrecho. El ejército estadounidense permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan y se mantengan en plena vigencia".

El pasado jueves, la evacuación de unos 11.000 marineros atrapados por el cierre del estrecho de Ormuz fue suspendida tras un ataque a un buque en el golfo de Omán, según informó la Organización Marítima Internacional (OMI).

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El organismo marítimo de la ONU anunció a principios de esta semana que comenzaría la evacuación de 600 buques y sus tripulaciones, atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto.

Sin embargo, un buque de carga resultó dañado por un proyectil desconocido frente a la costa omaní, en el estratégico estrecho, el jueves, lo que llevó a la OMI a detener la operación.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo vital, ya que por él transita cerca del 20% del petróleo mundial y una porción masiva de gas natural licuado.

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