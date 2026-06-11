Régimen de Venezuela firmó cinco acuerdos con la empresa Shell para avanzar en proyectos de gas y petróleo que incluyen codiciado yacimiento Loran

El régimen de Venezuela anunció que firmó este jueves cinco acuerdos con la empresa energética británica Shell SHEL.L para avanzar en proyectos de petróleo y gas, incluida la participación de la compañía en el codiciado yacimiento de gas costa afuera Loran fronterizo con Trinidad y Tobago, que cuenta con reservas de 7 billones de pies cúbicos.

La dictadura ya había suscrito acuerdos preliminares para algunos de estos proyectos a principios de año con Shell, una de las pocas compañías extranjeras que está aprovechando tempranamente las nuevas oportunidades de inversión energética en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

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En esta ocasión, las partes concretaron la participación de Shell en Loran —un yacimiento que se extiende hacia aguas de Trinidad y Tobago— y se acordó una alianza técnica que autoriza la adquisición de suministros y la ampliación de la producción en los campos petroleros en el norte del estado Monagas, además de un pacto separado para la adquisición de equipos y repuestos destinados a reducir la quema de gas.

Se espera que Loran y otro proyecto de gas venezolano en el que participa Shell —el campo Dragón, con 4,2 billones de pies cúbicos de reservas— permitan a Venezuela iniciar la exportación de gas costa afuera (recurso del que posee abundantes reservas por desarrollar), comenzando con el suministro a Trinidad para su procesamiento como gas natural licuado (GNL).

Estos acuerdos sitúan a Shell —que anteriormente se había retirado de proyectos y cerrado oficinas en el país— a la cabeza de la lista de socios de la estatal PDVSA para proyectos energéticos clave.

"Hoy estamos dando un paso histórico. Así lo considero yo. Con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán", dijo Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de firma, transmitida por la televisión estatal.

"Es una licencia que va a permitir que Venezuela de un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas", agregó.

Los convenios apuntan al aumento de la disponibilidad de diluyentes necesarios para producir el crudo Merey —el principal producto de exportación del país— y para abastecer la refinería de Puerto La Cruz, con una capacidad de 187.000 barriles diarios, para la producción de combustibles, señaló el régimen en un comunicado.

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La británica BP BP.L también tiene interés en participar en el yacimiento de gas Loran y en el proyecto vecino de gas costa afuera Cocuina-Manakin, conforme a acuerdos separados firmados con el régimen venezolano en abril.