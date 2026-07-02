Escándalo en Senegal: tras quedar eliminados del Mundial una de sus máximas figuras renunció al equipo por redes sociales en medio de un conflicto con el entrenador

El mundo del fútbol en Senegal afronta un escándalo que le da la vuelta al mundo tras conocerse que una de sus máximas figuras renunció a la selección, tan solo horas después de haber quedado eliminados ante Bélgica en los dieciseisavos.

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Tras la dura eliminación con un gol de último minuto por parte de Bélgica, el futbolista Pape Gueye, una de las máximas figuras del conjunto africano, renunció a la selección por medio de redes sociales.

La decisión del futbolista la tomó en medio de un conflicto con el actual técnico del equipo Pape Thiaw, según explica su breve comunicado.

Desde su cuenta en Instagram, el jugador del Villarreal afirmó: "Volveré para darles unas palabras sobre la eliminación, pero anuncio hoy que mientras sea este personal técnico me tomaré un descanso de la selección".

Esto refleja el malestar que sintió el futbolista tras ser sustituido en el minuto 66 del partido cuando Senegal todavía iba arriba en el marcador 2-0.

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En zona mixta, Guaye explicó que estaba en condiciones optimas para seguir en el campo de juego: "estaba bien físicamente" y añadió que "es el entrenador el que decide, y listo".

Sin embargo, el entrenador del equipo justificó el cambio diciendo que algunos de sus jugadores pidieron la sustitución porque estaban "cansados".

Pero en rueda de prensa tras la eliminación afirmó que el fútbol es un deporte "cruel" y que no fue fácil para nadie en el plantel, pero que "siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien".

Esto estaría confirmando la versión que ha circulado sobre una posible ruptura en el vestuario senegalés desde hace meses.

Según algunos medios internacionales desde antes del Mundial el vestuario estaría fracturado por tensiones entre jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico.

Así como también se habló de unos posibles retrasos en los pagos y bonos de los futbolistas, cosa que evidenciaría más la crisis interna en el seleccionado senegalés.