NTN24
Jueves, 02 de julio de 2026
Jueves, 02 de julio de 2026
Senegal

Escándalo en Senegal: tras quedar eliminados del Mundial una de sus máximas figuras renunció al equipo por redes sociales en medio de un conflicto con el entrenador

julio 2, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores de Senegal | Foto: EFE
Jugadores de Senegal | Foto: EFE
Esto refleja el malestar que sintió el futbolista tras ser sustituido en el minuto 66 del partido cuando Senegal todavía iba arriba en el marcador 2-0.

El mundo del fútbol en Senegal afronta un escándalo que le da la vuelta al mundo tras conocerse que una de sus máximas figuras renunció a la selección, tan solo horas después de haber quedado eliminados ante Bélgica en los dieciseisavos.

TE PUEDE INTERESAR:

Tras la dura eliminación con un gol de último minuto por parte de Bélgica, el futbolista Pape Gueye, una de las máximas figuras del conjunto africano, renunció a la selección por medio de redes sociales.

La decisión del futbolista la tomó en medio de un conflicto con el actual técnico del equipo Pape Thiaw, según explica su breve comunicado.

Desde su cuenta en Instagram, el jugador del Villarreal afirmó: "Volveré para darles unas palabras sobre la eliminación, pero anuncio hoy que mientras sea este personal técnico me tomaré un descanso de la selección".

Esto refleja el malestar que sintió el futbolista tras ser sustituido en el minuto 66 del partido cuando Senegal todavía iba arriba en el marcador 2-0.

o

En zona mixta, Guaye explicó que estaba en condiciones optimas para seguir en el campo de juego: "estaba bien físicamente" y añadió que "es el entrenador el que decide, y listo".

Sin embargo, el entrenador del equipo justificó el cambio diciendo que algunos de sus jugadores pidieron la sustitución porque estaban "cansados".

Pero en rueda de prensa tras la eliminación afirmó que el fútbol es un deporte "cruel" y que no fue fácil para nadie en el plantel, pero que "siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien".

Esto estaría confirmando la versión que ha circulado sobre una posible ruptura en el vestuario senegalés desde hace meses.

Según algunos medios internacionales desde antes del Mundial el vestuario estaría fracturado por tensiones entre jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico.

Así como también se habló de unos posibles retrasos en los pagos y bonos de los futbolistas, cosa que evidenciaría más la crisis interna en el seleccionado senegalés.

Temas relacionados:

Senegal

Mundial 2026

Futbolistas

Entrenador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”: coordinador general de CEDODAP

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Deforestación - Foto Canva
Deforestación

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Más de Deportes

Ver más
Hinchas colombianos | Foto: AFP
Selección Colombia

"Retumbó esto de una manera que no les puedo explicar": aficionados mexicanos demuestran su asombro ante el eufórico canto del himno nacional de los hinchas colombianos en el mítico estadio Azteca

Jeremy Doku, futbolista belga (AFP)
Mundial 2026

Estrella de selección europea podría dejar a su equipo en pleno Mundial para ver nacer a su hijo

Mahmoud Abunada, junto a sus compañeros de la selección de Catar en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Entre lágrimas así reaccionó el arquero de Catar, tras ser elegido MVP en el juego contra Suiza

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump asegura que se logró un acuerdo para el fin de la guerra con Irán: "probablemente tendremos una firma tal vez en Europa"

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Israel

Netanyahu asegura que el acuerdo entre EE. UU. y régimen de Irán incluye el retiro de cualquier material nuclear enriquecido de Teherán

Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Integrantes de la GNB repririendo (año 2020) / Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Dan Caine - AFP
Regimen chavista

Embajada de EE. UU. en Caracas reaccionó a la visita del general Dan Caine cuando se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro

Pete Hegseth - AFP
Cuba

“Todas las opciones están sobre la mesa”: secretario de Guerra de EE. UU. tras ser preguntado sobre un posible operativo militar en Cuba para capturar a Díaz-Canel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre