César Farías tuvo un cruce de palabras con hincha del Barcelona de Ecuador previo al encuentro con Universidad Católica

El entrenador del Barcelona Sporting Club (Ecuador), César Farías, protagonizó un fuerte cruce de palabras con un grupo de hinchas del equipo que dirige.

La situación se registró en los exteriores del hotel de concentración en Quito (capital de Ecuador) en la previa del partido donde su equipo cayó derrotado 2-1 ante Universidad Católica.

Antes de abordar el autobús del equipo, varios fanáticos del Barcelona le hicieron un reclamo al estratega venezolano.

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Mientras algunos aficionados se acercaban para pedirle fotos, otros le exigieron mayor compromiso. "¡Hoy día queremos ganar, profe!", manifestó un hincha.

Ante esto, Farías respondió: "¿Y tú crees que yo no quiero ganar, pendejo?, que todos los días trabajamos para esto".

Barcelona anunció oficialmente la contratación del venezolano César Farías como su nuevo director técnico el 21 de enero de 2026.

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El timonel oriundo de Güiria (estado Sucre) ha dirigido a dos clubes ecuatorianos: el Aucas (al que hizo campeón en 2022) y el Barcelona SC.

Farías ha tenido sus mayores éxitos a nivel de clubes, logrando títulos y marcas históricas en Bolivia y Ecuador.

Con The Strongest logró el título del Torneo Apertura 2016, consolidando un proceso exitoso en el balompié boliviano.

Por su parte, con el S.D. Aucas hizo historia al conseguir el primer título de liga para el club en 2022, coronándose campeón invicto y estableciendo un récord de 22 partidos sin perder.