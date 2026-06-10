Régimen venezolano niega participación militar de Estados Unidos en operativo contra minería ilegal

El régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez negó las versiones que circulan sobre una supuesta participación del Ejército de Estados Unidos en el operativo militar desplegado en el Arco Minero del Orinoco (Estado Bolívar).

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Fue mediante la cuenta oficial de la red social X 'Miraflores Al Momento' que el régimen tachó de falsa dicha noticia.

Concretamente, calificó como "fake news" los reportes ciudadanos y de algunos integrantes de la oposición venezolana que aseguraban haber visto convoyes militares o fuerzas de élite estadounidenses tomando el control de instalaciones auríferas en el sur del país.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del régimen en Venezuela desplegó una operación militar en zonas mineras del país, específicamente en las cercanías de Las Claritas, estado Bolívar, donde un helicóptero militar habría abierto fuego, según confirmaron medios venezolanos.

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De momento, el mencionado despliegue de la FANB —institución controlada por la dictadura venezolana—, así como las acciones aéreas, generan zozobra entre los habitantes de zonas como El Callao, Las Claritas y el kilómetro 88; se ejecutaron estrictamente con fuerzas de seguridad nacionales.

Por ello, la ONG Provea exigió transparencia sobre las acciones ejecutadas y recordó las consecuencias para la población civil.

Provea solicitó también que el régimen informe sobre el número de detenidos, su situación legal, el alcance de la operación y las condiciones en que se encuentran los civiles residentes en las zonas intervenidas.

La organización además pidió la participación de la Defensoría del Pueblo para supervisar el respeto de los derechos humanos.

La ONG, en ese sentido, reiteró que anteriores operaciones en regiones mineras derivaron en denuncias de ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población.