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Sábado, 25 de julio de 2026
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Colombia

Fiscalía de Colombia acusará a dos implicados por ocultar vehículo en caso por muerte de Yulixa Toloza en Bogotá

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Los señalados habrían recibido órdenes de borrar evidencia del carro que transportó el cadáver desde el centro estético clandestino hasta Apulo.

El próximo martes 28 de julio, la Fiscalía General formalizará cargos contra dos de los vinculados en el homicidio de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que falleció tras someterse a una liposucción clandestina en un centro estético irregular de Bogotá.

Los acusados habrían ocultado el vehículo utilizado para transportar su cuerpo sin vida.

El aberrante caso comenzó el miércoles 13 de mayo de 2026, cuando Toloza acudió al centro estético de garaje Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser.

El establecimiento no contaba con la reglamentación necesaria para ofrecer procedimientos quirúrgicos ni disponía de personal médico calificado.

Durante el procedimiento, Toloza presentó complicaciones graves de salud. Videos de las cámaras de seguridad mostraron su delicado estado, evidenciando que requería atención médica urgente de inmediato.

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Sin embargo, en lugar de trasladarla a un centro hospitalario, a las 7:00 p.m. dos personas la sacaron del lugar y la subieron a un carro particular.

Las autoridades presumen que para ese momento la víctima ya había fallecido.

El cadáver fue transportado hasta el municipio de Apulo, donde fue abandonado. El hallazgo se produjo el lunes 18 de mayo, cinco días después de su muerte.

Las autoridades capturaron en Cúcuta a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes serán los acusados formalmente este 28 de julio. Según el escrito de acusación conocido por La FM, ambos habrían recibido órdenes directas de María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético, para eliminar toda evidencia del vehículo utilizado.

Mientras tanto, tres implicados más intentaron ocultarse en Venezuela: María Fernanda Delgado, Eduardo David Ramos y Edinson José Torres.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del sexto señalado, Leodelvis Acosta Rodríguez, quien habría actuado como anestesiólogo durante el procedimiento fatal.

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