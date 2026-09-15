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Tren de Aragua
Programa: La Tarde

Siguen cayendo criminales: El FBI anuncia la captura de un cabecilla del Tren de Aragua; de los más buscados

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El director de FBI, Kash Patel, confirmó la captura de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias el Ingeniero, uno de los 10 fugitivos más buscados por este organismo que pertenece al Tren de Aragua. “Nosotros, el FBI, capturamos más de dos veces y media el número de los 10 fugitivos más buscados con relación al gobierno anterior y de hecho, presidente, odio corregirlo, no hemos captura a 9 de los 10 más buscados sino a 10. Solo este fin de semana capturamos un matón en Venezuela que estaba en esta lista y ya está encamino de regreso a Estados Unidos”, aseguró Patel durante una audiencia ante el comité judicial del Senado.

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