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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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ICE

Ingeniera venezolana fue arrestada y recluida en un centro de detención de ICE tras una cita de asilo

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE-Foto: EFE
Agentes de ICE-Foto: EFE
La profesional de 37 años, empleada de la Alcaldía de Dallas y madre, fue trasladada a un centro de internamiento en Oklahoma.

Agentes del Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE) detuvieron a la ingeniera civil venezolana Patricia Valdez, de 37 años, durante una comparecencia de rutina vinculada a su trámite de solicitud de asilo político.

Según denunciaron sus familiares este fin de semana, la profesional latinoamericana fue arrestada por las autoridades federales e internada en un centro de detención migratoria ubicado en el estado de Oklahoma.

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La detención de Valdez, oriunda de Mérida y conocida en el ámbito académico como docente universitaria, ha generado conmoción en la comunidad hispana debido a su situación familiar y laboral.

La ciudadana venezolana se desempeña como funcionaria en la Alcaldía de Dallas y es madre de un bebé de tres meses de nacido, de quien fue separada al momento de la intervención administrativa por parte de los oficiales de inmigración.

“Pedimos apoyo a la comunidad y a las autoridades para visibilizar el caso y lograr que Patricia pueda reunirse lo antes posible con su bebé de tres meses. Ella ha cumplido con cada uno de los requerimientos de la ley, trabajando honestamente y aportando profesionalmente a este país mientras espera la resolución de su proceso de asilo”, manifestaron sus familiares en declaraciones a medios locales.

Pese a contar con una trayectoria laboral activa y participar en redes de apoyo para profesionales inmigrantes en Texas, la ciudadana fue puesta bajo custodia sin que el organismo migratorio emitiera un pronunciamiento oficial sobre los motivos del procedimiento.

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Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el incremento de detenciones directas a solicitantes de asilo durante sus citas de control (check-ins), exigiendo garantías procesales y atención prioritaria a casos que involucran a madres lactantes.

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