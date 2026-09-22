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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Casa Blanca

Casa Blanca confirma encuentro entre Delcy Rodríguez y Trump; revelan lista de altos funcionarios que acompañaron al presidente

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
El encuentro representa un nuevo contacto entre funcionarios de alto nivel de ambos países, en momentos en que las relaciones entre Washington y Caracas atraviesan una "etapa de cambios".

Este martes en horas de la noche, la Casa Blanca confirmó el encuentro entre Delcy Rodríguez y altos funcionarios de la administración Trump.

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De acuerdo con la información divulgada por la sede presidencial de la Unión Americana, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional.

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A su vez, la delegación venezolana estuvo encabezada por Delcy Rodríguez, identificada por la Casa Blanca como jefe encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

El encuentro representa un nuevo contacto entre funcionarios de alto nivel de ambos países, en momentos en que las relaciones entre Washington y Caracas atraviesan una "etapa de cambios".

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Esta reunión, cabe recordar, se produce en medio de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.

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