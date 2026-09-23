¿Por qué María Corina Machado ha tenido tantos obstáculos para regresar a Venezuela? “Hay manos oscuras detrás”, Emilio Figueredo

Emilio Figueredo, ex embajador de Venezuela ante la ONU, se refirió en entrevista con NTN24 a la situación de la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, quien ha visto frustrados varios sus intentos de llegar a Venezuela. Según argumentó Figueredo, la presencia de Machado en territorio venezolano generaría una presión política significativa para que se pueda iniciar la fase que Marco Rubio repitió después del discurso del presidente Donald Trump: “elecciones y transición democrática”. “Aunque no lo diga oficialmente, hay manos oscuras detrás del impedimento de que ella regrese”, sentenció.