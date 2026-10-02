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Habla piloto que evitó que avión se estrellara tras ser atacado por su copiloto: "Tenía tantas heridas que me desplomé"

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
El vuelo del Boeing 737 a Tel Aviv, operado por flydubai, con sede en Dubái, transportaba 174 pasajeros cuando se produjo el altercado el miércoles.

El capitán indio de flydubai, Smit Machchhar, supo que debía actuar con rapidez tras un presunto ataque en pleno vuelo por parte de su copiloto, abriendo la puerta de la cabina en un último intento por conseguir ayuda y evitar la tragedia, según declaró este viernes.

"Intentaba salvar mi vida, pero sabía que no podía permitir que murieran todas esas personas", dijo Machchhar durante una llamada desde su cama de hospital al primer ministro indio, Narendra Modi, según un vídeo publicado por el mandatario en redes sociales.

El vuelo del Boeing 737 a Tel Aviv, operado por flydubai, con sede en Dubái, transportaba 174 pasajeros cuando se produjo el altercado el miércoles.

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Machchhar, con 17 años de experiencia en aviación, 11 como capitán, describió el momento en que se dio cuenta de que el avión se estaba estrellando mientras yacía herido.

"Tenía tantas heridas que me desplomé. En ese momento, sentí que el avión se estaba estrellando. Sabía que era el último recurso, que la puerta estaba justo ahí", afirmó.

"Me estaban golpeando incluso entonces, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron".

Machchhar le contó a Modi que, durante el incidente, recitó una oración devocional hindú dedicada a la deidad Hanuman. "Sé que Dios mismo me salvó", afirmó.

Machchhar dijo que sus años de experiencia en aviación le permitieron comprender lo que sucedía incluso estando herido.

Los pasajeros describieron cómo corrieron hacia la cabina y lucharon por el control después de que el avión cayera repentinamente en picado, perdiendo unos 5.200 metros de altitud en un minuto, según el sitio web Flightradar24, antes de realizar finalmente un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Modi dijo que las acciones de Machchhar ayudaron a salvar muchas vidas y evitar "una gran tragedia".

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"Has hecho algo tan extraordinario que la gente de todo el país y del mundo entero está deseando verte y hablar contigo", le dijo Modi. "Has llenado de orgullo a todo el país".

Machchhar se emocionó durante la conversación y le dijo a Modi que por primera vez desde el incidente se sentía orgulloso de sí mismo.

"Me siento muy orgulloso ahora mismo. Nunca me había sentido orgulloso de mí mismo hasta ahora", afirmó.

El piloto, con la cabeza vendada y un tubo de respiración nasal, dijo que la recuperación sería larga. "No lo veo como una herida, sino como un camino", expresó. "Y llevará tiempo, pero tengo muchísima confianza en que me recuperaré".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había reconocido previamente la labor de Machchhar, así como la de los pasajeros del vuelo, por haber evitado la catástrofe.

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