Diosdado Cabello niega bloqueo de medios en Venezuela: "No pagan a proveedores de Internet y culpan al Estado; no hay otro país donde haya más libertad de expresión"

Diosdado Cabello, integrante de la cúpula dictatorial de Venezuela negó que el Estado bloquee medios digitales en Venezuela.

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El que fue considerado por varios años como "el número 2" del chavismo atribuyó las restricciones de acceso a una supuesta "falta de pago a los proveedores de internet".

Además advirtió a los dueños de los portales informativos que la libertad de expresión no les pertenece.

Durante una rueda de prensa en Caracas tras la reunión de la Dirección Nacional del PSUV, Cabello mencionó: “Hay gente que no le paga a los proveedores de Internet y le echa la culpa al Estado”.

Luego, añadió: "Hicieron creer que la libertad de expresión les pertenece a ellos, y es de todos... Ahora en las redes todos podemos decir lo que queramos (...) No hay otro país donde haya más libertad de expresión. Esos medios corrompieron la figura de la libertad de expresión para el chantaje".

Recientemente, los operadores de Internet en Venezuela recibieron instrucciones de Conatel de restablecer portales de medios informativos bloqueados por la propia institución controlada por la dictadura.

Tras el anuncio hecho por el régimen, la misma noche del miércoles se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN.

Igualmente, en los últimos años, el creciente uso de las VPN en Venezuela se convirtió en la herramienta de miles de ciudadanos para evadir la censura.

Es de conocimiento público que la persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.

Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.