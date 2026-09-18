Régimen venezolano y Asamblea Nacional 2015 "acuerdan" mecanismo de seguimiento sobre libertad de expresión: "fortalece el acceso a la información"

Transcurrido el segundo día en plenaria de la mesa de diálogo con motivo del segundo ciclo de conversaciones entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera publicó un comunicado conjunto en materia de libertad de expresión.

"En Caracas, a los 18 días del mes de septiembre de 2026, en el marco del segundo ciclo de conversaciones, las delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015 saludan con satisfacción la decisión reciente del Ejecutivo Nacional de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales, medida que fortalece el acceso a la información", se lee en la circular.

"Asimismo, informan de la instalación de la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, espacio que iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo", prosigue.

"Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos", acota la notificación.

A su vez, detalla: "En este segundo ciclo de trabajo, las delegaciones se declaran en sesión permanente hasta el miércoles 23 de septiembre".

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Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.