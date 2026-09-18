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Diálogos Venezuela

Régimen venezolano y Asamblea Nacional 2015 "acuerdan" mecanismo de seguimiento sobre libertad de expresión: "fortalece el acceso a la información"

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Segundo ciclo de conversaciones entre el régimen de Venezuela y la AN 2015 - Foto: EFE
Segundo ciclo de conversaciones entre el régimen de Venezuela y la AN 2015 - Foto: EFE
Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Transcurrido el segundo día en plenaria de la mesa de diálogo con motivo del segundo ciclo de conversaciones entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera publicó un comunicado conjunto en materia de libertad de expresión.

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"En Caracas, a los 18 días del mes de septiembre de 2026, en el marco del segundo ciclo de conversaciones, las delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015 saludan con satisfacción la decisión reciente del Ejecutivo Nacional de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales, medida que fortalece el acceso a la información", se lee en la circular.

"Asimismo, informan de la instalación de la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, espacio que iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo", prosigue.

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"Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos", acota la notificación.

A su vez, detalla: "En este segundo ciclo de trabajo, las delegaciones se declaran en sesión permanente hasta el miércoles 23 de septiembre".

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Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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