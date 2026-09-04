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Avianca

Por estar en la lista OFAC, Avianca canceló tiquetes internacionales a Gustavo Petro y le devolvió el dinero: el expresidente se pronunció

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y avión de Avianca (EFE)
Gustavo Petro y avión de Avianca (EFE)
El exmandatario consideró que la decisión de Avianca “se trata de una exclusión por razones políticas”.

La aerolínea Avianca publicó una carta, con fecha del pasado 24 de agosto, en la que le notificó al expresidente colombiano, Gustavo Petro, que le canceló unos tiquetes para un vuelo internacional debido a que constató que su nombre aparece en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Avianca en la carta argumentó que se encuentra sujeta a las regulaciones de sanciones económicas administradas por la OFAC.

Precisó que esas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, “incluida la prestación de servicios, a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)”.

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“En consecuencia, y con el único fin de dar cumplimiento a esta regulación que nos es aplicable, nos vemos en la obligación de proceder a la cancelación de sus tiquetes”, precisó la aerolínea.

Avianca en su carta menciona que el expresidente tenía reservados asientos para viajes entre Bogotá y Ciudad de México el 30 de agosto y entre Ciudad de México y Bogotá el 2 de septiembre.

La empresa también se comprometió a reembolsarle a Petro “la totalidad del valor pagado por sus tiquetes”.

“Dado que los tiquetes fueron pagados en efectivo, agradecemos nos suministre los datos de una cuenta bancaria de quien realizó la reserva para poder realizar el respectivo reembolso a través de la agencia de viajes con la cual se realizó la compra en Ecuador”, mencionó Avianca.

Petro se pronunció este viernes mediante sus redes sociales luego de que se hiciera pública la carta.

“Para claridad de la ciudadanía colombiana, la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EEUU. Avianca no es una empresa de los EEUU y por tanto al negar el tiquete cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas”, consideró Petro.

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El expresidente dijo, además, que “se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente”.

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