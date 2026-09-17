María Corina Machado sobre la detención arbitraria de Javier Oropeza: "Esa es la naturaleza del régimen, por eso el país entero los detesta y por eso los vamos a derrotar"

La Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre la represión sistemática del régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Machado se refirió puntualmente a la detención arbitraria del exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza, registrada hace pocas horas.

"ALERTA INTERNACIONAL. El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día", dijo la dirigente política vía X (Twitter).

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Luego, sostuvo: "Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024".

"Esta es la naturaleza de este régimen. Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar. Fuerza, Javier... Habrá justicia", añadió la apodada 'dama de hierro'.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.