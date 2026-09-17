NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado sobre la detención arbitraria de Javier Oropeza: "Esa es la naturaleza del régimen, por eso el país entero los detesta y por eso los vamos a derrotar"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Varios agentes de la dictadura venezolana interceptaron y montaron en una camioneta al exalcalde del municipio Torres (estado Lara).

La Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre la represión sistemática del régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez.

o

Machado se refirió puntualmente a la detención arbitraria del exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza, registrada hace pocas horas.

"ALERTA INTERNACIONAL. El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día", dijo la dirigente política vía X (Twitter).

o

Luego, sostuvo: "Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024".

"Esta es la naturaleza de este régimen. Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar. Fuerza, Javier... Habrá justicia", añadió la apodada 'dama de hierro'.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

o

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Dictadura en Venezuela

Régimen

Delcy Rodríguez

Represión en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Putin

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia tras bombardeos de Ucrania

John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
Moscú

John Ratcliffe, director de la CIA, realiza visita sorpresa a Moscú en medio del estancamiento de las negociaciones con Ucrania

Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Putin

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia tras bombardeos de Ucrania

El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
Medellín

Continúa el regreso de jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial 2014 al fútbol de su país: a James y Cuadrado se suma recordado ídolo

John Ratcliffe, director de la CIA - EFE
Moscú

John Ratcliffe, director de la CIA, realiza visita sorpresa a Moscú en medio del estancamiento de las negociaciones con Ucrania

Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Vista exterior de la Penitenciaría de Haaglanden, donde el excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic cumplió su condena, en La Haya, Países Bajos, 28 de agosto de 2026. -EFE
Serbia

Serbia anuncia que rendirá honores de Estado a Ratko Mladić, criminal de guerra apodado ‘el Carnicero de Bosnia’ que murió en prisión

Marco Rubio habló sobre las dictaduras del hemisferio occidental - Fotos: AFP/EFE
Régimen cubano

¿Habrá un 3 de enero como el de Maduro en Cuba? Esto respondió Marco Rubio en Colombia

Incendio Forestal - Foto Canva
Incendio

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023