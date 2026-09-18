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Programa: El Informativo

¿Ultimátum? Congreso de EEUU pide a Marco Rubio plan de transición para Nicaragua

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Nicaragua se encuentra en la mira de Estados Unidos y los sectores demócratas de América Latino lo celebran. Por ello, el Congreso de Estados Unidos le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, un plan formal para la transición democrática en el país centroamericano. Para hablar sobre este tema, Salvador Julio Marenco Contreras, abogado defensor de derechos humanos, conversó con El Informativo de NTN24.

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