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Regimen chavista

Pasó en pleno acto comunitario: Comerciante venezolana señala directamente a un comandante de la Policía de "matraquear todo el tiempo"

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujeres confrontan a policías venezolanos - Fotos de referencia: EFE / X
Mujeres confrontan a policías venezolanos - Fotos de referencia: EFE / X
'Matraca' o el 'matraqueo' es un término popular en Venezuela que se refiere a la extorsión, el cobro de sobornos o la coima que exigen varios funcionarios públicos.

El video de una mujer señalando a un funcionario de la Policía en Venezuela ha tomado fuerza en diferentes plataformas digitales.

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Fue en pleno acto comunitario que una comerciante venezolana se llenó de valentía para denunciar públicamente que varios uniformados la 'matraquean' "todo el tiempo".

Con micrófono en mano y grabada en un live de la red social TikTok, la mujer dijo: "Yo vengo aquí porque soy comerciante y muchos me conocen".

"Todos conocen también a mi papá, tiene panadería, y todos los policías lo conocen... Estoy cansada de pagarle a este comandante, el último que está ahí, a él", añadió.

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Ante la denuncia, muchos asistentes aplaudieron el valor de la mujer para enfrentar a los agentes policiales.

La situación se habría registrado en el estado Portuguesa, situado en la región centro-occidental de Venezuela.

'Matraca' (o el 'matraqueo') es un término popular y coloquial que se refiere a la extorsión, el cobro de sobornos o la coima que exigen los funcionarios públicos (como policías, militares, jueces o fiscales) a los ciudadanos a cambio de no imponerles una multa injusta, retenerles documentos, detenerlos o perjudicarlos en un proceso legal.

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Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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