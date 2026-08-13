Pasó en pleno acto comunitario: Comerciante venezolana señala directamente a un comandante de la Policía de "matraquear todo el tiempo"
El video de una mujer señalando a un funcionario de la Policía en Venezuela ha tomado fuerza en diferentes plataformas digitales.
Fue en pleno acto comunitario que una comerciante venezolana se llenó de valentía para denunciar públicamente que varios uniformados la 'matraquean' "todo el tiempo".
Con micrófono en mano y grabada en un live de la red social TikTok, la mujer dijo: "Yo vengo aquí porque soy comerciante y muchos me conocen".
"Todos conocen también a mi papá, tiene panadería, y todos los policías lo conocen... Estoy cansada de pagarle a este comandante, el último que está ahí, a él", añadió.
Ante la denuncia, muchos asistentes aplaudieron el valor de la mujer para enfrentar a los agentes policiales.
La situación se habría registrado en el estado Portuguesa, situado en la región centro-occidental de Venezuela.
'Matraca' (o el 'matraqueo') es un término popular y coloquial que se refiere a la extorsión, el cobro de sobornos o la coima que exigen los funcionarios públicos (como policías, militares, jueces o fiscales) a los ciudadanos a cambio de no imponerles una multa injusta, retenerles documentos, detenerlos o perjudicarlos en un proceso legal.
Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.
A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.
Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.