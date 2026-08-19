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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Comando Sur

Con impactante video, el Comando Sur de EE. UU. promete mayor presión a grupos narcoterroristas en alianza con países latinoamericanos

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Despliegue del Comando Sur de EE. UU. - Foto: Comando Sur
Despliegue del Comando Sur de EE. UU. - Foto: Comando Sur
El Comando Sur de Estados Unidos lanzó una dura advertencia en contra los grupos criminales y terroristas en la región.

Estados Unidos continúa con amplia presencia en Latinoamérica con el objetivo de combatir la criminalidad y el narcotráfico en varios países de la región.

En las últimas horas, el Comando Sur de Estados Unidos lanzó una dura advertencia en contra de los grupos criminales y terroristas que actúan en la región y que tienen como objetivo ingresar drogas a territorio norteamericano.

Con un impactante video, el Comando Sur de EE. UU. anunció recientemente mayor presión a grupos narcoterroristas en alianza con países latinoamericanos que hacen parte del Escudo de las Américas.

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“El Comando Sur de EE. UU. está cambiando las reglas del juego. Ya sea por aire, tierra o mar, las fuerzas de EE. UU. están llevando la lucha al enemigo”, dice la descripción del impactante video de casi un minuto de duración publicado en redes sociales.

“Junto a nuestros socios de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, estamos aplicando una fricción sistémica total a las redes narcoterroristas que propagan el terror y la inestabilidad en toda la región”, agregó.

En las imágenes del corto se observan los operativos realizados por mar, tierra y aire en distintos puntos de la región en contra grupos narcotraficantes.

En el video, aparecen intervenciones militares y bombardeos en contra de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, así como la destrucción de laboratorios y captura de presuntos criminales.

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Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, indicó el Comando Sur.

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