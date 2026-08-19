Con impactante video, el Comando Sur de EE. UU. promete mayor presión a grupos narcoterroristas en alianza con países latinoamericanos

Estados Unidos continúa con amplia presencia en Latinoamérica con el objetivo de combatir la criminalidad y el narcotráfico en varios países de la región.

En las últimas horas, el Comando Sur de Estados Unidos lanzó una dura advertencia en contra de los grupos criminales y terroristas que actúan en la región y que tienen como objetivo ingresar drogas a territorio norteamericano.

Con un impactante video, el Comando Sur de EE. UU. anunció recientemente mayor presión a grupos narcoterroristas en alianza con países latinoamericanos que hacen parte del Escudo de las Américas.

“El Comando Sur de EE. UU. está cambiando las reglas del juego. Ya sea por aire, tierra o mar, las fuerzas de EE. UU. están llevando la lucha al enemigo”, dice la descripción del impactante video de casi un minuto de duración publicado en redes sociales.

“Junto a nuestros socios de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, estamos aplicando una fricción sistémica total a las redes narcoterroristas que propagan el terror y la inestabilidad en toda la región”, agregó.

En las imágenes del corto se observan los operativos realizados por mar, tierra y aire en distintos puntos de la región en contra grupos narcotraficantes.

En el video, aparecen intervenciones militares y bombardeos en contra de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, así como la destrucción de laboratorios y captura de presuntos criminales.

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“Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, indicó el Comando Sur.