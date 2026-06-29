Réplicas sísmicas obligan al Metro de Caracas a suspender sus servicios de forma temporal

Este domingo, el Metro de Caracas comunicó la suspensión temporal de sus operaciones debido a las réplicas sísmicas registradas en la capital venezolana.

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Mediante un comunicado, la institución informó que el cierre se realiza "por razones de seguridad" con el objetivo de activar los protocolos de inspección técnica obligatorios en estos casos.

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"Exhortamos a los ciudadanos a tomar vías alternas de transporte superficial y a mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reactivación del sistema", acotó la entidad.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.